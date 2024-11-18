İstikrar abidesi

Bordo-mavili takımın yıldız sol beki Eren Elmalı, Trabzonspor ve A Milli Takım formaları altında gösterdiği istikrarıyla ön plana çıkıyor. 24 yaşındaki futbolcu, sezon başından beri bordomavililerde 14 resmi maçta süre alırken, ay-yıldızlı ekipte ise 4 resmi maçın 3'ünde fırsat buldu. Eren; Trabzonspor'da önce Abdullah Avcı daha sonra Şenol Güneş'in, A Milli Takım'da da Vincenzo Montella'nın en güvendiği isimlerin başında geldi.

ŞENOL GÜNEŞ'İN VAZGEÇİLMEZİ

Yerli futbolcular arasında da son derece değerli olan ve öne çıkan Eren Elmalı, Trabzonspor'da bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında 14 maçta bin 207 dakika süre aldı. Başarılı futbolcu; A Milli Takım'da da son 4 maçın 3'ünde şans bulup 177 dakika şans buldu. Milli oyuncu, bordo-mavililerde bu sezon 1 kez sakatlık, 1 kez kart cezası, 2 kez de yedek kaldığı için forma giyemedi. Eren, Şenol Güneş geldikten sonra ise hep ilk 11'de maçlara başladı.

2 YILDA 102 MAÇ

Bordo-mavili kulübe 2022-2023 sezonu başında transfer olan Eren Elmalı, toplamda 102 resmi maçta boy gösterdi. Eren; Trabzonspor tarihinde 100'ün üstünde maça çıkan oyuncular arasında yer aldı. 24 yaşındaki sol bek söz konusu süreçte 1 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

EN ÇOK GÜNEŞ'LE

Eren Elmalı, bu sezon en fazla süreyi Şenol Güneş yönetiminde aldı. Eren, Şenol Güneş'in Trabzonspor'la çıktığı ilk maç olan 15 Eylül'deki Beşiktaş derbisinden itibaren 9 lig maçının tamamında ilk 11'de başladı. 24 yaşındaki sol bek ligde 12 maçın sadece 1'inde forma giymedi.

17

Eren Elmalı, bu sezon A Milli Takım ve Trabzonspor'da 17 resmi maçta forma giydi. Eren, söz konusu maçlarda 2 asist yaptı.