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Haberler Trabzonspor Üç isim hırs yaptı

Üç isim hırs yaptı

Trabzonspor'da yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen katkıyı sağlayamayan Serdar Saatçi, Savic ve Nwakaeme, milli arada özel olarak çalışma gerçekleştiriyor. Üç oyuncunun bu arzusunu kutlayan Şenol Güneş de, "İzin gününde dahi izne gitmediler, özel olarak çalışmalar yaptılar. Bunların karşılığını alacaklardır" yorumunu yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Üç isim hırs yaptı
Trabzonspor'da yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle bir türlü beklenen katkıyı sağlayamayan Serdar Saatçi, Savic ve Nwakaeme, milli arada özel olarak çalışma gerçekleştiriyor. Üç oyuncunun bu arzusunu kutlayan Şenol Güneş de, "İzin gününde dahi izne gitmediler, özel olarak çalışmalar yaptılar. Bunların karşılığını alacaklardır" yorumunu yaptı.
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