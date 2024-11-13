Başkan Ertuğrul Doğan, 61 Derece dergisine konuştu. Başkanlık döneminde ekonomik istikrar sağlayarak Trabzonspor'un mali sıkıntılarını aşma noktasında önemli adımlar atan Doğan, genel kurulun vereceği yetkiyle, 3 yıl içinde Trabzonspor'u Avrupa'da saygı duyulan ve Süper Lig'de örnek bir kulüp olma vizyonuyla hareket ediyor. Sportif başarı için adımlar atarak, genç yetenekleri kulübe kazandırma konusundaki kararlılığı, Doğan'ı taraftar için bir umut ışığı haline getiriyor. Çocukken Trabzonspor ile ilgili kurduğu hayallerin fazlasını yaşadığını belirten Doğan, "Henüz yolun başındayız, ancak Trabzonspor'u yeniden Avrupa'da korkulan bir rakip, Türkiye'de örnek bir camia haline getirmek için çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

ADALETLİ BİR YAPI İSTİYORUZ

Doğan: Türk futbolunun içinde bulunduğu sorunları aşmak adına Trabzonspor, örnek bir yapı oluşturma hedefiyle hareket ediyor. Bizim mücadelemiz sadece sahada değil; Türk futbolunun adalet, şeffaflık ve sürdürülebilirlik esaslarına dayalı bir yapıya kavuşması için de çalışıyoruz. Adalet, Trabzonspor'un en temel değerlerinden biridir. Hakemlerin eğitim süreçlerinin şeffaf bir yapıya kavuşması, adil kararların alınabilmesi adına reform gereklidir. Adalet, sadece Trabzonspor'un değil, tüm futbolseverlerin ortak talebidir.

KULÜBÜN GELECEĞİ İÇİN YOLA ÇIKTIK

Aralık ayında yapılacak başkanlık seçimleriyle ilgili olarak ise Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un geleceği için yola çıktık; bu seçim dönemi de kulübümüzün en güçlü adımları atacağı süreçlerden biri olacak. Amacımız, Trabzonspor'u başarıdan başarıya taşıyacak bir vizyon sunmak" diye konuştu.

BAĞIMSIZ TRABZONSPOR

Başkan Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübü bağımsız bir güce kavuşturmanın en büyük hayali olduğunu belirterek, şunları söyledi: "En büyük hayalim, Trabzonspor'u kalıcı bir başarıya, bağımsız bir güce kavuşturmaktır. Tarihe geçmek değil; bu kulübün özüne yakışır bir yolda, yeni nesillere onurla anlatılacak bir Trabzonspor bırakmak istiyorum. Bunun için mali yapıyı güçlendirmekten, genç yeteneklere yatırım yapmaya kadar her detayı planlayarak yürüyoruz.

TECRÜBELİ VE GENÇ TRANSFERLER

Trabzonspor'un transfer politikasıyla ilgili olarak ise Başkan Ertuğrul Doğan, "Trabzonspor'un geleceğine yatırım yapıyor, hem genç yeteneklere hem de kulübümüze değer katacak isimlere yöneliyoruz. Bazı transferler beklediğimizin üstünde katkı sağladı, bazıları ise farklı nedenlerden dolayı istediğimiz etkiyi oluşturamadı. Ancak her transfer bir tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.

ZAFERLER KAZANACAĞIZ

Taraftarlara seslenen Başkan Doğan, "Sevgili Trabzonspor taraftarları, bizim en büyük gücümüz. Omuz omuza yürüdüğümüz bu yolda her adımınızda yanımızda olduğunuzu hissetmek bize güç veriyor. Hep birlikte daha büyük zaferler kazanacağız. Trabzonspor'un gururu, hepimizin emeğiyle yükselecek" diyerek sözlerini tamamladı.

TEKLİFLER HEMEN DEĞERLENDİRİLECEK

Ara transfer döneminde kadrodan ayrılacak isimler Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda belirlenecek. Yönetim kurulu da bu konudaki fikirlerini sunacak. Kadro dışı bırakılan 4 ismin sözleşmesinin sezon sonunda sona erecek olması nedeniyle bu isimlerle devre arasında yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Yönetim bu isimlere gelecek teklifleri hemen değerlendirmeye alacak.