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Haberler Trabzonspor Trabzonspor eski futbolcusu Joao Pereira'yı yeni görevi sebebiyle tebrik etti!

Trabzonspor eski futbolcusu Joao Pereira'yı yeni görevi sebebiyle tebrik etti!

Trabzonspor, 2017-2021 yılları arasında bordo-mavili formayı giymiş eski Portekizli futbolcusu Joao Pereira'nın ülkesinin takımlarından Sporting Lizbon'un yeni teknik direktörü olması sebebiyle resmi sosyal medya hesabından bir tebrik paylaşımı yayınladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 20:08
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Trabzonspor eski futbolcusu Joao Pereira'yı yeni görevi sebebiyle tebrik etti!

Trabzonspor Kulübü, Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon'da teknik direktörlük görevine getirilen eski futbolcusu Joao Pereira'yı tebrik etti.

Bordo-mavili kulübün İngilizce X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim'in yerine göreve getirilen Joao Pereira için, "Eski oyuncumuz Joao Pereira'nın Sporting'in yeni teknik direktörü olmasından mutluluk duyuyoruz. Sahadaki liderliği ve Trabzonspor'a olan sadakatiyle Joao her zaman kalbimizde özel bir yere sahip oldu. Yeni görevinde kendisine en iyisini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pereira, 2017 ile 2021 yılları arasında bordo-mavili takımda görev almıştı.

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