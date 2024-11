Trabzonspor eski futbolcusu Joao Pereira'yı yeni görevi sebebiyle tebrik etti!

Trabzonspor Kulübü, Portekiz Ligi takımlarından Sporting Lizbon'da teknik direktörlük görevine getirilen eski futbolcusu Joao Pereira'yı tebrik etti.

Bordo-mavili kulübün İngilizce X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın başına geçen Ruben Amorim'in yerine göreve getirilen Joao Pereira için, "Eski oyuncumuz Joao Pereira'nın Sporting'in yeni teknik direktörü olmasından mutluluk duyuyoruz. Sahadaki liderliği ve Trabzonspor'a olan sadakatiyle Joao her zaman kalbimizde özel bir yere sahip oldu. Yeni görevinde kendisine en iyisini diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Pereira, 2017 ile 2021 yılları arasında bordo-mavili takımda görev almıştı.

We are pleased to hear that our former player Joao Pereira has become the new head coach of Sporting. With his leadership on the field and his loyalty to Trabzonspor, Joao has always held a special place in our hearts. We wish him all the best in his new role 💚 https://t.co/wW1wts7wP2 pic.twitter.com/rJbkspaDJL