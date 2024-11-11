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Haberler Trabzonspor Şenol Güneş Rize yenilgisi sonrası adeta yıkıldı

Şenol Güneş Rize yenilgisi sonrası adeta yıkıldı

Trabzonspor’un teknik patronu, Karadeniz derbisindeki yenilgiden sonra büyük bir üzüntü yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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Şenol Güneş Rize yenilgisi sonrası adeta yıkıldı

Trabzonspor'da teknik direktör Şenol Güneş, 3-1 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçından sonra büyük bir üzüntü yaşadı. Son derece üzgün ve hayal kırıklığı içerisinde olan Güneş'in maçın ardından takım otobüsündeki görüntüsü de gözlerden kaçmadı. Otobüsün ön koltuğunda sıkıntısından kafasını koltuğa da vurarak derin bir 'of' çekmesi dikkat topladı. FENERBAHÇE derbisindeki 3-2'lik yenilgi, bu hafta da Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'a karşı alınan 3-1'lik mağlubiyet Şenol Güneş'i çok üzdü. Kariyerinde 1000'in üzerinde maça çıkan tecrübeli teknik adamın Rize'deki hayal kırıklığı vücut diline de yansıdı. Bordo-mavili antrenör 3-1'lik yenilgi sonrası da yaşadığı bu üzüntüyü dile getirmiş, "Büyük hayal kırıklığı yaşıyorum" demişti.

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