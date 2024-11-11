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Haberler Trabzonspor En az galibiyet

En az galibiyet

Süper Lig'de 11 maç oynayan Trabzonspor, en az galibiyet aldığı sezonu yaşıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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En az galibiyet

Süper Lig'de 11 maç oynayan Trabzonspor, en az galibiyet aldığı sezonu yaşıyor. 11 maçta sadece 2 kez kazanabilen bordo-mavililer, 6 beraberlik ve 3 de mağlubiyet aldı. 12 puan toplayan Fırtına, sadece 2016-17'de 11 puan toplayan takımı geçebildi. Bu sezon öne geçtiği 8 lig maçında da puan kaybeden Trabzonspor, özellikle üst üste 3 yenilgi alarak büyük bir sıkıntı yaşadı.

DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Bordo-mavılılerın deplasman hasreti yine bitmedi. Bu sezon ligde çıktığı 6 dış saha maçının hiçbirini kazanamayan Trabzonspor, 4 beraberlik 2 yenilgi yaşadı. Fırtına en son geçen sezon 18 Mayıs'ta Başakşehir'i deplasmanda 1-0 yenmişti.

AVERAJ EKSİYE DÜŞTÜ

Karadenız devi, ligde 11 maçta 12 puan toplayabildi. Trabzonspor söz konusu 11 maçta kalesinde 14 gol görürken, rakip filelere 12 gol bırakabildi. Averajı eksi 2'ye düşen bordo- mavililer, ligde alt sıralara kadar geriledi.

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