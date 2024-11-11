4 isim kadro dışı

Trendyol Süper Lig'de üst üste gelen Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor yenilgileri sonrası Trabzonspor'da ilk neşter vuruldu. Bordo-mavililerden dün yapılan resmi açıklamada 4 ismin kadro dışı kaldığı belirtildi. Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile Şenol Güneş dün bir araya geldi. Toplantıda mevcut kadro ve ocak ayı transfer çalışmaları detaylıca ele alındı. KRITIK toplantı sonrası Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un kadro dışı kalması kararı alındı. Resmi açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir" denildi. Öte yandan kadro dışıların sürebileceği öğrenildi.