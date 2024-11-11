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Haberler Trabzonspor 4 isim kadro dışı

4 isim kadro dışı

Süper Lig’de gelen üst üste üç yenilgi sonrası Trabzonspor’da 4 isim kadro dışı bırakıldı. Orsiç, Denswil, Bardhi ve Umut Bozok’un takımdan ayrı çalışacakları açıklandı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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4 isim kadro dışı

Trendyol Süper Lig'de üst üste gelen Göztepe, Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor yenilgileri sonrası Trabzonspor'da ilk neşter vuruldu. Bordo-mavililerden dün yapılan resmi açıklamada 4 ismin kadro dışı kaldığı belirtildi. Çaykur Rizespor yenilgisi sonrası Başkan Ertuğrul Doğan, Asbaşkan Zeyyat Kafkas ile Şenol Güneş dün bir araya geldi. Toplantıda mevcut kadro ve ocak ayı transfer çalışmaları detaylıca ele alındı. KRITIK toplantı sonrası Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un kadro dışı kalması kararı alındı. Resmi açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir" denildi. Öte yandan kadro dışıların sürebileceği öğrenildi.

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