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Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

Trabzonspor'da 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından 4 futbolcunun kadro dışı bırakıldığını açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 16:30 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 16:38
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Trabzonspor'da 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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