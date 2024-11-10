Trabzonspor'da 4 futbolcu kadro dışı bırakıldı!

Trabzonspor, resmi sosyal medya hesabından Mislav Orsic, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Trabzonspor'un yaptığı açıklamada, "Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya yönelik olarak takımdan ayrı çalıştırılmalarına karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Açıklama Başkanımız Ertuğrul Doğan, Asbaşkanımız Zeyyat Kafkas ve Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'in bugün (10.11.2024) gerçekleştirmiş olduğu toplantı sonucunda Profesyonel futbolcularımız Mislav Orsiç, Stefano Denswil, Enis Bardhi ve Umut Bozok'un, performanslarını arttırmaya… pic.twitter.com/EyeWhEUbLK — Trabzonspor (@Trabzonspor) November 10, 2024