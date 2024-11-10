Kayıp Fırtına

Trabzonspor, Fenerbahçe yenilgisinin telafisi için çıktığı Karadeniz derbisinde yine umduğunu bulamadı. Baştan sona kötü bir futbol sergileyen Karadeniz Fırtınası sahada tel tel döküldü ve geçen sezon 2 kez kaybettiği Rizespor'a yine yenildi. En son 18 Mayıs'ta Başakşehir'de kazanan bordo- mavililer, 6 maçtır deplasmanda sevinemiyor. Fırtına Vişça'nın, 100. golüyle öne geçmesine rağmen adeta durdu. Savunma ve orta sahada ciddi hatalar yapan Fırtına Rize'nin gollerine engel olamadı.

Yunus Emre SEL