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Haberler Trabzonspor Kayıp Fırtına

Kayıp Fırtına

Fırtına geçen sezon 2 kez yenildiği Rizespor’a bu sezon da kaybetti. tüm takım tel tel döküldü

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Kayıp Fırtına

Trabzonspor, Fenerbahçe yenilgisinin telafisi için çıktığı Karadeniz derbisinde yine umduğunu bulamadı. Baştan sona kötü bir futbol sergileyen Karadeniz Fırtınası sahada tel tel döküldü ve geçen sezon 2 kez kaybettiği Rizespor'a yine yenildi. En son 18 Mayıs'ta Başakşehir'de kazanan bordo- mavililer, 6 maçtır deplasmanda sevinemiyor. Fırtına Vişça'nın, 100. golüyle öne geçmesine rağmen adeta durdu. Savunma ve orta sahada ciddi hatalar yapan Fırtına Rize'nin gollerine engel olamadı.

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