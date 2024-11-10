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Haberler Trabzonspor Felaket sonuç

Felaket sonuç

Şenol Güneş, Rizespor mağlubiyeti sonrasında felaket bir sonuç aldıklarını ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Felaket sonuç

Şenol Güneş, Rizespor mağlubiyeti sonrasında felaket bir sonuç aldıklarını ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti. Güneş şunları söyledi: "Uzak oynadık rakibe, rakip de son dakikada attığı golle bizimkiler demoralize oldu. İkinci yarı başlangıcında da umudumuz vardı ama maalesef oyuncularımız beklediğimiz performansı ortaya koyamadı. Kritik maçta 3 puan kaybeden olarak... Üzülmek bile demiyorum. Felaket, kabus..."

BURADA TAMAMEN DAĞILDIK

"1-0 öne geçip savunmada başarılı olamamak, hücum yapamamak... Tercihlerim, oynanan oyun beni hayal kırıklığına uğrattı. Kendime kızıyorum. İlk günden beri hayal ettiğimiz futbolu oynamak istiyoruz. Zaman zaman çıkış yapıyoruz ama sıkıntı yaşıyoruz. Başakşehir'i yendik ama Göztepe'ye yenildik. F.Bahçe'ye karşı iyiydik ama burada dağıldık. Oyuncularda travma var herhalde. Rahat değiller. Oynayacaklar diye bekliyorum ama... Üzüntülüyüz."

"HEPİMİZİN CANI YANIYOR"

Rizespor maçında 4 kurtarış yapmasına rağmen kalesinde 3 gol gören kaptan Uğurcan Çakır, öz eleştiri yaptı. Çakır, "Futbol bireysel bir spor değil, takım olarak kazanıp kaybediyorsunuz. Maçları kazanırken kendimi ön plana çıkarmıyorum ama yenilince ön plana çıkarıyorum. Kaybedince bir Trabzonsporlu olarak buraya çıkıp konuşuyorum. Hepimizin canı yanıyor" dedi.

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