Trabzonspor’un önü kesiliyor

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören'in yer aldığı toplantıda açıklamayı başkan vekili Osman Çavuşoğlu yaptı. Trabzonspor'un hakem kararlarıyla karşı karşıya kaldığı mağduriyetlerin Türk futbolunun adalet ve fair-play ruhunu zedelediğini ifade eden Çavuşoğlu, "Öyle ki artık hata çizgisini aşmış kasıtlı kararlarla sanki sistematik bir engelleme zinciri kurularak Trabzonspor'un önü kesilmeye çalışılmaktadır" değerlendirmesini yaptı. TFF ve MHK'ye çağrıda bulunan Çavuşoğlu, "Bu kulübü haksız kararlarla yerle bir etmenize izin vermeyeceğiz. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, 'Trabzonspor'un aleyhine inisiyatif kullanabilirsiniz' ifadesinin, tarafsızlığa vurgu yapmak adına söylenmiş olduğu belirtilse de bu sözleri yanlış anlaşıldı ve Trabzonspor bu sezon birçok maçta hakem mağduriyeti yaşadı" diye konuştu.