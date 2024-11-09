Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Şenol Güneş sözleri!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, İstanbul'da delege buluşması programında konuştu.

Doğan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"HOCAMIZ DA MEMNUN DEĞİL"

Şenol Hocamızla yeni bir yola çıktı. Kendisi Türkiye'nin en önemli teknik adamlarından biri. İnsanlığına ve adamlığına, her şeyine kefiliz. O da sonuçlardan memnun değil. Taraftara mahcubuz ama hocamıza da güvenimiz tam. Muhakkak ki Trabzonspor'u zirve yarışına sokacaktır.

"MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

Başkanlık görevinde bulunduğum sürece herkese hak ettiği cevabı vereceğim. Trabzonspor'un hakkı kasıtlı olarak yenmektedir. Lafımın arkasındayım. Trabzonspor'un mücadelesi bunlarla devam edecek. Yıllardır da mücadele ediliyor. Maalesef daha önce de böyleydi, bundan sonra da böyle olacaktır. Hep birlikte olursak bu işlerden çıkacağız.

"YAYINCI KURULUŞA CEVABIMIZ OLACAK"

Tolga Zengin ile konuştum. Kendisine yapabileceğimiz ne varsa bize bilgi vermesini istedim. Her zaman Trabzonspor'un hakkını savunmuştur. Böyle şeyler, bizim hakkımız savunulunca insanların başına geliyor. Rakiplerin buna benzer maçlarında yapılan yorumların bir karşılığı olmuyor. Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da yanlı bir tutum oluyor. Şiddetle kınıyoruz. Trabzonspor'un da yayıncı kuruluşa bir cevabının olacağını net olarak söyleyelim.