Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 12. haftası Karadeniz derbisine sahne oluyor.

Trabzonspor'un, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olduğu bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Grbic, Mithat, Mosci, Alikulov, Taha, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Ozan, Enis, Banza

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.