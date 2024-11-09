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Haberler Trabzonspor Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 12. haftasında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Şenol Güneş'in öğrencileri bu zorlu maçtan mutlak 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 19:10 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2024 Cumartesi 19:13
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Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı CANLI İZLE (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Ligin 12. haftası Karadeniz derbisine sahne oluyor.

Trabzonspor'un, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olduğu bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ:

Çaykur Rizespor: Grbic, Mithat, Mosci, Alikulov, Taha, Hadziahmetovic, Olawoyin, Ghezzal, Varesanovic, Akintola, Sowe

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Mendy, Denswil, Eren, Okay, Lundstram, Visca, Ozan, Enis, Banza

ÇAYKUR RİZESPOR - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Çaykur Rizespor - Trabzonspor maçı TSİ 19.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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