  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Trabzonspor Güneş'ten uyarılar

Güneş'ten uyarılar

Bordo-mavililer; Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından antrenmanlarda ağırlıklı olarak topa sahip olma üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Güneş'ten uyarılar

Bordo-mavililer; Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından antrenmanlarda ağırlıklı olarak topa sahip olma üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Şenol Güneş bu konuda oyuncuların çok daha iyi işler yapmasını istiyor. Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynanan maçta oyun üstünlüğünü zaman zaman rakibine kaptırması ve topu ayağında saklama sürelerindeki zamanın az olması dikkat çekmişti. Bu konuda yardımcılarıyla birlikte analizler yapan teknik direktör Şenol Güneş'in hafta boyunca çalışmalarını ağırlıklı olarak bu nokta üzerinde gerçekleştirdi.

Pas ustası Mendy

BORDO-mavili takımın isabetli pas yüzdesi en yüksek isim yüzde 90 isabet oranıyla Batista Mendy oldu. Orta sahada topa daha çok sahip olmak isteyen Şenol Güneş'in, Stefan Savic'in gelişiyle birlikte Mendy'yi stoper bölgesinden çıkarıp orta sahaya kaydırması ve buradaki üretkenliği artırması bekleniyor.

F.Bahçe'nin yıldızı için Suudiler sıraya girdi!
G.Saray'ın 4 yıldızına yakın takip!
DİĞER
Son dakika transfer haberi: Arda Güler Fenerbahçe'ye dönecek mi? Genç yıldız kararını verdi!
Narin Güran davasında ikinci gün! İlk gün kim ne ifade verdi? Enes Güran'ın Salim'in kızları ile ilişkisi mi vardı? Hakim açık açık sordu | Gazal Bahtiyar'ın ifadesi...
F.Bahçe'de Medina krizi!
Osimhen'dan G.Saraylıları sevindiren açıklama!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Kahır gecesi Kahır gecesi 01:59
Hak edilmiş yenilgi Hak edilmiş yenilgi 01:57
28 Kasım’da G.Saray’la 28 Kasım’da G.Saray’la 01:56
Santrfor problemi var! Santrfor problemi var! 01:54
Buz kestiler Buz kestiler 01:54
Kaçan hırsız Kaçan hırsız 01:53
Daha Eski
Çoluk çocuğa yenildik Çoluk çocuğa yenildik 01:53
"Futbola dair konuşacak..." "Futbola dair konuşacak..." 01:35
"Futbola dair konuşacak..." "Futbola dair konuşacak..." 01:33
F.Bahçe'ye Becao'dan kötü haber! F.Bahçe'ye Becao'dan kötü haber! 01:32
G.Saray'ın 4 yıldızına yakın takip! G.Saray'ın 4 yıldızına yakın takip! 01:29
F.Bahçe Hollanda'da kaybetti! F.Bahçe Hollanda'da kaybetti! 01:23