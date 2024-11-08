Güneş'ten uyarılar

Bordo-mavililer; Fenerbahçe ile oynanan maçın ardından antrenmanlarda ağırlıklı olarak topa sahip olma üzerine çalışmalar gerçekleştirdi. Şenol Güneş bu konuda oyuncuların çok daha iyi işler yapmasını istiyor. Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynanan maçta oyun üstünlüğünü zaman zaman rakibine kaptırması ve topu ayağında saklama sürelerindeki zamanın az olması dikkat çekmişti. Bu konuda yardımcılarıyla birlikte analizler yapan teknik direktör Şenol Güneş'in hafta boyunca çalışmalarını ağırlıklı olarak bu nokta üzerinde gerçekleştirdi.

Pas ustası Mendy

BORDO-mavili takımın isabetli pas yüzdesi en yüksek isim yüzde 90 isabet oranıyla Batista Mendy oldu. Orta sahada topa daha çok sahip olmak isteyen Şenol Güneş'in, Stefan Savic'in gelişiyle birlikte Mendy'yi stoper bölgesinden çıkarıp orta sahaya kaydırması ve buradaki üretkenliği artırması bekleniyor.