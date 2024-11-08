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Haberler Trabzonspor Gözler Draguş'ta

Gözler Draguş'ta

Kanatlara çare arayan Fırtına’da Denis Draguş göze çarptı. Orsic’in 2 haftadır kadroda olmaması, Anthony Nwakaeme’nin de sakatlığıyla yıldız isim öne çıktı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Gözler Draguş'ta

Karadeniz devinde bu sezon sakatlıklar ciddi şekilde can sıkmaya devam ediyor. Sezon başından itibaren birçok oyuncusundan sakatlık nedeniyle zaman zaman yararlanamayan bordo-mavililerde son olarak Fenerbahçe maçına ilk 11'de başlayan Anthony Nwakaeme'nin sakatlanması, teknik ekibi sıkıntıya soktu. Şenol Güneş'i şimdi Nwakaeme'nin yokluğunda önemli bir karar bekliyor. Takımda kanat bölgesindeki oyuncu sayısının azlığı nedeniyle Denis Draguş'un Çaykur Rizespor maçı kadrosuna dahil edilmesi bekleniyor. Rumen futbolcunun, ilk 11'de mi yoksa, yedek kulübesinden mi oyuna dahil olacağını ise süreç belirleyecek. Bu arada Nwakaeme'nin yokluğunda o bölgede formaya bir diğer yakın isim olarak Cihan Çanak da öne çıkıyor.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig maçında yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı. PFDK, Trabzonspor, hem taraftarlarının küfürlü tezahüratı ve Başkan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları nedeniyle ceza aldı. Trabzonspor'a taraftarların neden olduğu olaylar ve takım haline sportmenliği aykırı davranış nedeniyle 299 bin 250 lira para cezası verildi Başkan Doğan'a ise 465 bin lira para cezası verildi. Ayrıca güney, kuzey ve doğu alt tribünlerde bazı bloklara blokaj geldi.

ÇAYKUR RİZE HAZIRLIKLARI

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor, hazırlıklarına devam etti. Şenol Güneş yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma, pas ve şut çalışmasıyla başladı. 6'ya 5 iki takımlı oyunla devam eden antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

POYRAZ EFE HAT-TRİCK YAPTI

TRABZONSPOR U19 takımının UEFA Gençler Ligi'nde ilk maçta 3-1 yendiği Karadağ'dan B.Podgorica'yı 2. tur rövanşında da 5-2 mağlup ettiği maçta 3 gol atan Poyraz Efe Yıldırım beğeni topladı. Genç forvet A takım için de umut aşıladı. Poyraz, "Takımıma 3 golle destek oldum.

RAKAMLAR DÜŞÜK SEVİYEDE

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de yüzde 57.9 topla oynama yüzdesi ile kısır bir dönem yaşadı. Ayrıca isabetli orta ve isabetli uzun top noktasında ciddi sorunlar dikkat çekti. Bordo-mavili takımda yapılan isabetli orta yüzde 25 olurken, yapılan 4 ortadan sadece birinin yerini bulduğu görüldü.

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de yüzde 57.9 topla oynama yüzdesi ile kısır bir dönem yaşadı.

Ayrıca isabetli orta ve isabetli uzun top noktasında ciddi sorunlar dikkat çekti. Bordo-mavili takımda yapılan isabetli orta yüzde 25 olurken, yapılan 4 ortadan sadece birinin yerini bulduğu görüldü.

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