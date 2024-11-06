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Haberler Trabzonspor

Artık hedef Avrupa

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor, ligin kalan haftalarında elde edeceği puanlarla sezonu Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 Çarşamba 06:50
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Artık hedef Avrupa

Şampiyonluk yarışının uzağında kalan Trabzonspor, ligin kalan haftalarında elde edeceği puanlarla sezonu Avrupa kupalarına katılacak bir noktada tamamlamak istiyor. Şenol Güneş bu hedefle ilgili olarak da şöyle konuştu: "Ligde Avrupa kupalarına gidecek bir yer yakalamak istiyoruz." Bu arada Şenol Güneş'in son maçın kadrosuna almadığı oyunculara da, "Bu bir son değil, iyi olduğunuzu gösterin, formayı alın ve devam edin" diyerek, onları da motive etti.

AVRUPA'YA ERKEN VEDA

Geçen sezonu 3. sırada bitirip Avrupa Ligi 2. Eleme Turu'ndan itibaren Avrupa sınavını vermeye başlayan Fırtına, Slovakya'nın Ruzomberok takımı karşısında deplasmanda 2-0, kendi evinde de 1-0 galip geldi. Bordomavililer, 3. eleme turunda Avusturya'nın R.Wien takımına 1-0 ve 2-0 kaybedip elendi. Konferans Ligi'nde yoluna devam eden Fırtına, play-off turunda İsviçre'nin St. Gallen takımı ile 0-0 ve 1-1 berabere kaldı. Penaltı atışlarında elendi.

ÇIKIŞA GEÇEMEDI

Sezona yeni transferlerle girmesine rağmen beklentilerin bir hayli gerisinde kalan Trabzonspor, Avrupa'ya veda etmesinin ardından Süper Lig'de de zor günler geçiriyor. Beklediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremeyen bordo-mavililer, galibiyete hasret kaldı. Oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi alarak 12 puanla 11. sıraya gerileyen Karadeniz ekibinin lider Galatasaray ile arasındaki fark da 16'ya çıkarak zirveyle arasındaki ciddi bir fark oluştu.

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