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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor’un Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 15:38 Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 Salı 15:41
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Trabzonspor’un Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına 5 Kasım Salı günü yaptığı antrenmanla devam etti.

Trabzonspor, Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını 5 Kasım Salı günü saat 11.00'de yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular dinamik ısınmanın ardından rondo ve mini kaleli topa sahip olma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oyun ve kenar orta sonrası sonuçlandırma çalışmaları ile sona erdi.

Bordo-mavili takım, 6 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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