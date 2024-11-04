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Haberler Trabzonspor

"Futbolun adaleti yok"

Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş: 2-2’den sonra yediğimiz golde futbolun adaletini göremedik

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 06:50
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"Futbolun adaleti yok"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Maç kazanmak için sahaya çıktık. Birkaç pozisyonda hatalar yaptık, zaten golü de öyle buldular. 2 tane penaltıdan attık ama normal oyunda atmamız gerekenleri penaltıdan attık. Faul diye herkesin bıraktığı anda rakip bunu kullandı. Tecrübeli oyuncuları var çünkü. 2-2'den sonra yediğimiz golde futbolun adaletini göremedik, emeğimizin karşılığını alamadık. Şansınız da olmayınca... Şans bizden yana olsa kazanırdık" dedi.

DEĞİŞİKLİKLER KATKI YAPMADI

Güneş, "Oyuncular bütün gayretlerini kullandılar. 2-1 devam etseydi farklı değişiklik yapacaktık. 2-2 olunca öndeki oyunculardan gol bekledik. Visca ve Nwakaeme çok çalıştılar ama yoruldular. Simon Banza da öyle. Değişikliklerin katkı yaptığını düşünmüyorum. Fenerbahçe'nin yüklendiği anlarda yeni girenlerin top tutması lazımdı. Nwakaeme ve Visca yaptı ama sonradan girenler, rakibin gelişini de engelleyemedi. Zaten bu sıkıntı yarattı" ifadelerini kullandı.

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