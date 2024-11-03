Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçında yapılacak koreografi ile ilgili bilgilendirme!

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacağı dev maç öncesi resmi sosyal medya hesabından koreografi açıklaması yaptı.

Trabzonspor resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tüm taraftarlarımızın dikkatine; Bugün şehirdeki yağış ve rüzgar nedeniyle doğu tribündeki koreografi organizasyonunda sizlerin desteğine ihtiyaç duyuyoruz. Özellikle doğu üst kattaki taraftarlarımızın pankart açılışında görevlilerin talimatlarına uymalarını rica ediyoruz. İki aşamadan oluşacak koreografimizde; ilk aşamada koltuklardaki kartonları kaldıracağız. İkinci aşamada ise bayrakları kullanacağız." ifadelerine yer verildi.