Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinde 'Fırtına' kopacak!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk edeceği Fenerbahçe'yi mağlup ederek kötü gidişata son vermek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş derbi öncesi tesisleri basına kapatırken, Fenerbahçe maçında takımın enerjisinin yükselmesi için hem sahada, hem de görsel olarak birçok antrenman gerçekleştirdi. Bordo-mavili kritik mücadeleye şu şekilde hazırlandı:

GÖZLER GÜNEŞ'İN ÜZERİNDEYDİ

Göztepe yenilgisinden sonra, "Bazı radikal kararlar almamız gerekiyor" diyen Güneş'in, F.Bahçe maçı öncesi bir kadro dışı kararı alıp almayacağı merak ediliyordu. Ancak tecrübeli teknik adam bu süreçte tüm odak noktasının F.Bahçe olması için kararını erteledi veya şu an için uygulamaya sokmadı.

STEFAN SAVİC GERİ DÖNDÜ

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Savic, derbi öncesi geri döndü ve takımla birlikte yapılan tüm antrenmanlara katıldı. Karadağlı stoperin enerjisinin yüksek olduğu, yine de oynayıp oynamaması yönündeki kararın, teknik ekip ile sağlık kurulu tarafından ortaklaşa verileceği ifade edildi.

RAKİP ADETA EZBERLENDİ

Teknik ekip, Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı tüm maçları detaylı bir şekilde analiz etti. Rakibin özellikle kanat organizasyonlarını iyi şekilde kullanması ve beklerin hücum katkılarının azaltılması konusunda çeşitli çözüm formülleri çıkarıldı. Kanarya'nın tüm artı ve eksi yönleri detaylı olarak analiz edildi.

BİRE BİR GÖRÜŞME YAPILDI

Şenol Güneş'in Fenerbahçe karşılaşması öncesinde özellikle takımın motivasyonunu artırmaya yönelik yaptığı çalışmalar ağırlık kazandı. Futbolcuların hemen hepsiyle bire bir görüşmeler gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca oyuncuların öz güven kazanması ve oyun disiplinine bağlanması için gayret sarf etti.

DOĞAN TRABZON'DA KALDI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulunun tamamı, Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzon'a adeta kamp kurdu. Taraftar dernekleriyle ve şehrin önde gelenleriyle bir araya gelen Başkan Doğan, Fenerbahçe maçında takıma olan desteğin artması konusunda da defalarca çağrıda bulundu.

STAT KAPALI GİŞE OLACAK

Bordo mavili taraftarlar, satışa sunulan derbi biletlerini çok kısa sürede tamamen bitirdi. Parapa Park bugün kapalı gişe olacak. Taraftarlar ayrıca iki farklı dev koreografi hazırladı. Biri maç başlamadan önce, biri başlama düdüğünün ardından açılacak olan bu koreografiler ile takımı daha da motive etmeye çalışacak.

YÖNETİMDEN PRİM JESTİ

derbisinin kazanılması için futbolculara yasal bir doping verme kararı aldı. Buna göre yönetim rakamı açıklamasa da bu sezonki en yüksek prim uygulamasının yapılacağı belirtildi. Başkan Doğan'ın 3 puan alınması halinde soyunma odasında oyunculara farklı bir jest daha yapabileceği öğrenildi