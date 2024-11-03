Simon Banza vakti

Karadeniz devinin, Fenerbahçe derbisindeki en önemli gol silahı Simon Banza olacak. Ligde oynanan son 4 karşılaşmanın üçünde 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösteren 28 yaşındaki forvet, Fenerbahçe derbisinde de fileleri sarsmak istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş de Banza'yı ileride daha fazla topla buluşturabilecek formüller.

İSTATİSTİKLER DÜŞÜK

Fırtına, ligde 9 maçta maç başına 1 gol ortalaması tutturdu. Şut ve isabetli şut ortalamaları da bir hayli düşük kaldı. Maç başına 9.9 şut ortalaması elde eden Trabzonspor, maç başına isabetli şut ortalamasında da 4.1'de kaldı. Bordo-mavililer maç başına korner ortalamasında da 5.0'ı bulabildi.

VİŞÇA İÇİN 'DALYA' VAKTİ

Fırtına'da 2 gol ile Banza'dan sonra en etkili oyuncu konumunda bulunan Edin Vişça, Fenerbahçe derbisinde gol atması halinde 'Dalya' yapacak. Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla toplamda çıktığı 384 Süper Lig maçında rakip fileleri 99 kez havalandıran 34 yaşındaki Boşnak sağ kanat, bugün