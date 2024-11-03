Ertuğrul Doğan: Orta saha, kanat ve forvet...

Başkan Ertuğrul Doğan, 57. olağan Divan Kurulu toplantısına katıldı ve transfer açıklaması yaptı. Doğan şu ifadelere yer verdi: "Geçen yıl ligi 3. bitirdik, bu yıl ise sonuçlar ortada. Hoca değişikliğine gittik. Bu konuda tüm Trabzonspor camiasına açık ve net söylemem gerekirse mahcubum. Bizi bu durumdan çıkaracak olan Şenol Güneş ile tekrar anlaştık. Güneş'e sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Trabzonspor camiasının ve taraftarının istediği saha sonuçlarını bir an önce gerçekleştirecektir. Şenol Hocamızın bizden herhangi bir talebi olduğunda, kulüp başkanı ve yönetim kurulu olarak bununla ilgili bütçeyi bir şekilde bulup transferleri gerçekleştireceğiz. Orta saha, kanat ve forvet hattı için transfer çalışması yapıyoruz. Şampiyon olduğumuz yılda, ikinci olan takımla aramızda 10 milyon euro fark vardı. Şimdi ise bütçemizin 6-7 katı büyüklükteki takımlarla mücadele ediyoruz. Bu gelir- gider farkı, takımlar arasındaki dengeye yansıyor."

NET BORÇ 3.9 MILYAR TL

Kulübün 57. Olağan Divan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. Divanda Trabzonspor'un kısa vadeli borçlarının 3 milyar 912 milyon 993 bin TL, uzun vadeli borçlarının ise 865 milyon 383 bin TL olduğu kaydedildi. Kulübün net borç miktarı ise 3 milyar 883 milyon 309 bin TL olarak açıklandı.

"FENER'İ YENECEĞİZ"

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe maçı öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu. Doğan, taraftarları stadyuma beklediklerini belirterek, "Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. 90 dakika boyunca hiçbir şekilde sahaya müdahil olmadan takımlarını desteklemeleri gerekiyor. Bizim sahada futbolculara müdahale etmemiz değil, Trabzonspor'a destek olmamız önemli. 90 dakika boyunca takıma ve Şenol Güneş'e destek versinler. Fenerbahçe maçıyla yeni bir seriye başlayacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

KOÇ DAVETİMİZE İCABET EDECEK

BaşkanErtuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Trabzon'da misafir edeceklerini belirterek, "Ali Koç, davetimize icabet edecek. Trabzon misafirperverliğini her zaman gösteren bir şehirdir. Bu şehirde büyüdüm, son dört yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Gelen herkesi başımızın üstünde misafir ederiz ama misafir de misafirliğini bilmeli. Ali Koç ile birlikte yemek yiyeceğiz. Sahada en iyi olanın kazandığı, hakemlerin işin içine girmediği bir maç olsun. Genç hakem atanması MHK'nın takdiridir ve alınan kararlara saygı göstermek durumundayız" ifadelerini kullandı.