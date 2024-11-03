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Haberler Trabzonspor

Bir derbiden fazlası

ırtına Süper Lig'in 11. haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Geride kalan 10 haftada 12 puan toplayan ve zirvenin 16 puan gerisinde kalan Karadeniz devinde bu derbi yükseliş döneminin ilk adımı olabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Bir derbiden fazlası

Fırtına Süper Lig'in 11. haftasında bugün Fenerbahçe'yi konuk edecek. Geride kalan 10 haftada 12 puan toplayan ve zirvenin 16 puan gerisinde kalan Karadeniz devinde bu derbi yükseliş döneminin ilk adımı olabilir. Geçen sezon iki takım yine 11. haftada bu kez Kadıköy'de 3 Kasım Cumartesi günü karşılaşmıştı. Bordo mavililer, sarı lacivertlileri 3-2 yenmişti. Fırtına, Kanarya'yı tam 26 yıl sonra İstanbul'da yenmiş, ezeli rakibinin 10 maçlık galibiyet serisi, 21 maçlık iç saha namağlup serisini bitirmişti. Amaç bugün de kazanarak yeni bir yükseliş döneminin ilk adımını atmak.

AKYAZI'DA SERT ESİYOR

Karadeniz devinin, 2016-17'den beri maçlarını oynadığı Papara Park'ta Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü var. Fırtına, sarı-lacivertlileri 7'si Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere Akyazı'da 8 kez konuk etti. Ligde Trabzonspor 4, Fenerbahçe de 2 kez kazandı. 2019-20'de Türkiye Kupası yarı finalinde oynanan müsabakayı da ev sahibi ekip kazandı.

GÜNEŞ SÜRDÜRDÜ

Ligin üçüncü haftasında gelen Şenol Güneş, iç saha yenilmezlik serisine devam etti. Ligde son 7 iç saha maçında kaybetmeyen Fırtına'nın serisinin 4 karşılaşması Güneş döneminde oynandı. Trabzonspor, başarılı hoca ile 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

PAPARA'NIN KRALI

Fırtına, son dönem iç sahada rakiplerine galibiyet sevinci yaşatmadı. Ligde son olarak geçen sezonun 32. haftasında, 12 Nisan'da ağırladığı Sivasspor'a 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, ardından oynadığı 7 iç saha maçında 5 galibiyet, 2 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Fırtına, F.Bahçe derbisinde galip gelmesi ya da berabere kalması durumunda yenilmezlik serisini 8 maç ve 205 güne taşıyacak.

KARADENIZ devi, Fenerbahçe derbisine 3 puan odaklı hazırlandı. Galibiyetten farklı bir şey düşünmeyen bordo-mavililer, rakibini ilk dakikadan itibaren hata yapmaya zorlayacak. Maça pres ve ön alanda baskı ile başlayacak olan Trabzonspor'da teknik patron Şenol Güneş, futbolcularını "Bu maçı alalım, rahatlayalım" şeklinde motive ettiği öğrenildi. Oyuncular da hocalarına galibiyet sözü verdi.

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