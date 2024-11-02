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Haberler Trabzonspor

Visca için telafi vakti

Göztepe maçında sahanın en kötülerinden olan Edin Vişça, Beşiktaş derbisinde kırmızı kart görmüştü. Boşnak sağ kanat F.Bahçe karşılaşmasında kendini affettirmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Visca için telafi vakti

Liderlikten 9. sıraya geriledi maçında sahanın en kötülerinden biri olan Vişça, Fenerbahçe derbisinde kendini affettirmek istiyor. Bosnalı sağ kanat, sezonun ilk derbisi olan Beşiktaş maçında ise maçın henüz başında kırmızı kart görüp, takımını 10 kişi bırakmıştı. Tecrübeli yıldız bir başka kritik derbide Fenerbahçe önünde sergileyeceği performansla taraftarın ve hocasının gönlünü almayı hedefliyor. Bu 90 dakikanın Vişça açısından tarihi bir önemi de var. Süper Lig'de 99 golü bulunan Edin, derbide ağları havalandırırsa 100'ler kulübüne girecek. Alex de Souza (136), Bolic (126) ve Nobre'nin (106) ardından ligde 100 gol barajına ulaşan 4. yabancı olacak.

LİDERLİKTEN 9. SIRAYA GERİLEDİ

2021-22 sezonunda ilk 9 maçta 21 puan toplayarak liderlik koltuğuna oturan Karadeniz devi, sezon sonunda da şampiyonluğa ulaşmıştı. Ama 2022-23'te 17 puan ile 7. sıraya, 2023- 24'te ise 15 puanla 5. sıraya gerileyen Trabzonspor, bu sezon ise yalnızca 12 puan toplayarak 9. sırada kendine yer buldu.

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