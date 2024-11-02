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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'un borcu açıklandı

Trabzonspor'da 57. Olağan Divan Genel Kurulu toplantısı yapıldı. Genel Kurul toplantısında bordo-mavililerin borcu açıklandı. İşte ayrıntılar... | TRABZONSPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 17:19
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Trabzonspor'un borcu açıklandı

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da yapılan 57. Olağan Divan Genel Kurulu'nda kulübün borcu açıklandı. Buna göre bordo mavili ekibin borcunun 3 milyar 883 milyon 309 bin lira olduğu açıklandı.

Konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

"1 Kasım 2023 - 30 Ekim 2024 itibarı ile kulübe bağlı şirketlerin gelirleri 4 milyar 992 milyon liradır. Giderleri ise 4 milyar 823 milyon lira olark gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen gelirler ve giderler sonrasında kısa vadeli borçlar tutarı 3 milyar 912 milyon 993 bin lira olup. Uzun vadeli borçlar tutarı 865 milyon 383 bin liradır. Net borç tutarımız 3 milyar 883 milyon 309 bin liradır. Bu toplam içinde en yüksek borç kalemi vergi ve SSK borcu olan 1 milyar 515 milyon liradır."

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