Trabzonspor'un borcu açıklandı

Süper Lig ekibi Trabzonspor'da yapılan 57. Olağan Divan Genel Kurulu'nda kulübün borcu açıklandı. Buna göre bordo mavili ekibin borcunun 3 milyar 883 milyon 309 bin lira olduğu açıklandı.

Konuya dair yapılan açıklama şu şekilde:

"1 Kasım 2023 - 30 Ekim 2024 itibarı ile kulübe bağlı şirketlerin gelirleri 4 milyar 992 milyon liradır. Giderleri ise 4 milyar 823 milyon lira olark gerçekleştirmiştir. Gerçekleşen gelirler ve giderler sonrasında kısa vadeli borçlar tutarı 3 milyar 912 milyon 993 bin lira olup. Uzun vadeli borçlar tutarı 865 milyon 383 bin liradır. Net borç tutarımız 3 milyar 883 milyon 309 bin liradır. Bu toplam içinde en yüksek borç kalemi vergi ve SSK borcu olan 1 milyar 515 milyon liradır."