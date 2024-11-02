TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ - Şenol Güneş'ten Onuachu talebi

Sezon başında yaptığı 13 transfere rağmen başarılı sonuçlar alamayan Trabzonspor'da umutlar devre arası takviyelerine bağlandı. Başkan Ertuğrul Doğan transfer çalışmalarına başladıklarını açıklarken, Şenol Güneş'in bu yönde başlıca isteklerinin başında pivot santrfor olduğu belirtildi. Tecrübeli hocanın Doğan'a, Onuachu gibi bir golcüye ihtiyacı olduğunu ifade ederek, "Bizimle uyum sağlamış olması hücum aksiyonlarını çeşitlendirmesinin yanında Türkiye Liginde bu tarz golcüler devamlı başarılı oldu. Böyle bir golcü alınmalı ki Banza'nın üretkenliği artsın. İsteğim çift forvetli sisteme geçmek. Bunun için Onuachu gibi bir golcünün işini erken bitirmeliyiz. Harekete geçelim" dediği belirtildi.

7 MİLYON EURO TEKLİF EDİLMİŞTİ

Bunun üzerine Başkan Doğan'ın dev golcü için menajeri ile temasa geçtiği belirtildi. Karadeniz devi, yaz döneminde bonuslarla birlikte Onuachu için Southampton'a 7 milyon euro'luk kulüp rekoru olan bir teklif sunmuş ancak İngiliz ekibi 15 milyon euro'da diretmişti. Geçen yıl Trabzonspor ile çıktığı 25 maçta 17 gol atan ve 4 de asist yapan 30 yaşındaki Nijeryalı, Southampton'da bu dönem 3 maçta sadece 41 dakika görev yaptı. Devre arasında ayrılması beklenen 2.01 boyundaki forvet, Trabzonspor ile bağını hiç koparmadı. Bordo mavili yönetimin, Premier Lig ekibi ile ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Onuachu'nun bonservisini almak için devre arasında gerekli hamleleri yapması bekleniyor.

TRABZON'A GÜVENLİK ORDUSU

Derbide güvenliği 3.500 personel sağlayacak. Özellikle stat girişinde herkesin dikkatli şekilde aranacağı, maç esnasında da tribünlerin sürekli kameralarla kontrol edileceği belirtildi. Geçen sezonki olaylı derbinin ardından Trabzon Valiliği ve emniyet, üst düzey güvenlik sınıfında önlemler alıyor.

İÇ SAHADA DAHA GOLCÜ

Karadeniz devi, ligde geride kalan 9 maç sonunda attığı 9 golün 7'sini iç sahada kaydetti. Bordo-mavili takım, sahasında Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında 1'er, Kayseri maçında 2, Konya maçında da 3 gol kaydetti. Deplasmanda Hatay ve Göztepe maçlarında ise 1'er kez rakip fileleri havalandırdı.