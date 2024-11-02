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Haberler Trabzonspor

Gözler Simon Banza’da

Karadeniz devinin, Fenerbahçe derbisindeki en önemli gol silahı Simon Banza olacak. Ligde oynanan son 4 karşılaşmanın üçünde 4 kez fileleri havalandırma başarısı gösteren 28 yaşındaki forvet, Fenerbahçe derbisinde de fileleri sarsmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Kasım 2024 Cumartesi 06:50
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Gözler Simon Banza’da

Teknik direktör Şenol Güneş de Banza'yı ileride daha fazla topla buluşturabilecek formüller arıyor. Kanat organizasyonlarını daha fazla geliştirmek isteyen ve özellikle de orta saha oyuncularından hücuma katkılarını artırmak isteyen tecrübeli teknik adam, Banza ile de bire bir görüşmeler yapıyor.

MOTİVASYON KOZU

Teknik direktör Şenol Güneş, daha önce kariyerinde birçok kez rakip olduğu F.Bahçe'ye karşı, farklı bir oyun planı ve oyuncu grubunu sahaya çıkartmaya hazırlanıyor. Son haftalarda girilen pozisyonların değerlendirilmesinde yaşanan sıkıntıların yanı sıra rakiplere çok sayıda pozisyon verilmesine de sinirlenen Şenol Güneş'in hafta boyunca bu sorunların üzerinde durduğu ve bu maçtaki en önemli silahının, "Motivasyon" olacağı öğrenildi.

ALTYAPIYA MORAL

Ertuğrul Doğan, Özkan Sümer Futbol Akademisi'ni de ziyaret etti. Gençlik Geliştirme Akademi Direktörü İlker Erdem ve akademi antrenörleri tarafından karşılanan Doğan daha sonra akademi sporcularının antrenmanını izleyerek oyuncularla sohbet etti.

ULUSOY'UN KIZI İÇİN PASTA KESİLDİ

Karadeniz devinin başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri, kulübün ulaşım sponsoru Ali Osman Ulusoy Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Ulusoy'a doğum günü sürprizi yaptı. Kurucu Başkan merhum Ali Osman Ulusoy'un kızı olan Hülya Ulusoy'a pasta kesildi ve günün anısına çiçek takdim edildi.

ERTUĞRUL DOĞAN HIZ KESMİYOR

Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzon'da çeşitli ziyaretlerde bulunuyor. Doğan ve ekibi Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, Of Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ömer Hakan Usta ve Sebat Gençlik Spor Başkanı Cemil Kalkışım'ı ziyaret etti. Başkan Doğan eski başkanlardan Ali Osman Ulusoy, Ahmet Salih Erdem ile Ahmet Suat Özyazıcı'nın kabirlerini ziyaret etti.

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