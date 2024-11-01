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Haberler Trabzonspor

DOĞAN: Uçurumun kenarından döndük

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, “Ekonomik anlamda çok ciddi hamleler yaptık. Uçurumun kenarından döndük. 9 milyara yakın bir ödeme yaptık” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 06:50
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DOĞAN: Uçurumun kenarından döndük

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, ekonomik anlamda önemli hamleler yaptıklarını belirtti. Başkan Doğan, "Ekonomik anlamda çok ciddi hamleler yaptık. Uçurumun kenarından döndük, net söyleyeyim. 9 milyara yakın bir ödeme yaptık. Buna rağmen en azından Bankalar Birliği'nden çıktık. Yıllık 700-800 milyon faiz yükünden kurtulduk ama bitmedi. Önceki yıllardan süregelen borcumuz var. Trabzonspor'un piyasaya 900 milyon-1 milyar lira civarında bir borcu kaldı. Bunlar halledilecek" dedi. Trabzonspor Başkanı, "Son aldığımız arazi, Faruk Bey döneminde, Cumhurbaşkanımızın, İstanbul Belediye Başkanı olduğu dönemde, 29 yıl önce alınan arazi. Onun dışında da Trabzonspor'a herhangi bir şey verilmemiş, alınmamış, alınamamış. Artık camianın bu gerçeği de bir şekilde görüp tek bir yumruk halinde hareket etmesi gerekiyor" diye ekledi.

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