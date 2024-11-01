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Haberler Trabzonspor

Derbi hazırlıkları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 06:50
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Derbi hazırlıkları

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, ısınmanın ardından dar alanda oyun ve rondo çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çalışması ile sona erdi.

KAPTAN MOTİVE EDİYOR

Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'da kaptan Uğurcan Çakır, arkadaşlarını motive ediyor. Hem kendileri için hem de taraftarları adına kritik bir maça çıkacaklarını dile getiren kaleci Uğurcan, mutlaka sahadan 3 puanla ayrılmaları gerektiğini paylaştı.

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