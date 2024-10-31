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Haberler Trabzonspor

Kaptan dümende

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'u ayakta tutmaya çalışan kaptan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisi öncesi yoğun mesaide.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Kaptan dümende

Bu sezon ortaya koyduğu performansla Trabzonspor'u ayakta tutmaya çalışan kaptan Uğurcan Çakır, Fenerbahçe derbisi öncesi yoğun mesaide. Göztepe yenilgisi sonrası "Herkesin kendisini sorgulaması lazım" diyen 28 yaşındaki eldivenin arkadaşlarıyla toplantılar yaptığı öğrenildi. Artık toparlanmaları gerektiğini söyleyen ve Fenerbahçe maçının bunun için fırsat olduğunu vurgulayan Çakır'ın "Trabzonspor bu tür zorluklardan hep çıkmıştır yine çıkacaktır. Bunu el ele vererek atmalıyız" diyerek takım arkadaşlarını da motive ediyor.

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