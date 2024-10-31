Başa baş dişe diş

Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor'da nefesler tutulmuş durumda. Bu sezon oynadığı ilk derbide Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan bordo mavililer, son yıllarda büyük maçlarda 'büyük' oynuyor. Karşılaşma öncesi bordo-mavililerin, eski teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda genel olarak başa baş sonuçlar alması dikkat çekiyor. Karadeniz Fırtınası, deneyimli teknik adamın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile toplamda 18 kez karşılaştı.

HER ŞEY YENİDEN BAŞLAR

Antrenmanlarda sert mesajlar veren ve "Göztepe maçındaki futbolu bir daha görmek istemiyorum. Mücadele etmeyen, nerede oynadığının farkında olmayanlar bizimle devam edemez. Artık reaksiyon göstermemiz gerekiyor" diyen Güneş, iç sahada Fenerbahçe galibiyetiyle her şeye yeniden başlamayı hedefliyor. 72 yaşındaki teknik adam rakip analizlerine de hız verirken, Fenerbahçe'yi oyuncularına ezberletiyor.

GÜNEŞ'İN DERBİ PLANI

Büyük maçlarda tecrübeli ve dengeli bir kadroyla sahaya çıkmayı tercih eden Güneş'in, savunma güvenliğini ön planda tutarak, orta sahada baskı yapmayı ve hızlı hücumlarla pozisyon bulmayı tercih etmesi bekleniyor. Bu doğrultuda, kadroda rotasyon planları olan Güneş'in ön bölgede gençlere ağırlık vererek tempoyu ve baskıyı bu bölgede yüksek tutması bekleniyor.