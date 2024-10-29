Karadeniz gibi dalgalı

Göztepe karşısında elde ettiği şok yenilgi ile bu sezonki ilk mağlubiyeti ile tanışan Trabzonspor, performansı ile de gelecek adına umut vermedi. Bordo-mavililer, Süper Lig ve Avrupa'da olmak üzere oynadığı 15 resmi maçın sadece 4'ünü kazanarak yüzde 26'lık bir galibiyet oranında kaldı. 8 maçtan beraberlikle ayrıldı, 3 kez yenildi. Ligde 2 defa üst üste kazanamayan Fırtına, 9 hafta sonunda 1.33 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ

Ligin ilk haftasında Sivasspor ile 0-0 berabere kalan, ikinci haftayı BAY geçen Trabzonspor'un üçüncü haftadaki Kayserispor karşılaşması da Avrupa maçı nedeniyle ertelendi. Dördüncü haftada Eyüp ile 0-0 berabere kalan Fırtına, beşinci haftada Beşiktaş ile 1-1, erteleme maçında da Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. 6. hafta Gaziantep'ten 1 puanla dönen bordo mavililer, ilk galibiyetini 7. hafta Konyaspor karşısında 3-2'lik sonuçla elde etti. 8. haftadaki Hatayspor maçı da 1-1 sona erdi. Daha sonra Başakşehir'i 1-0'lık sonuçla geçti ve Göztepe'ye 2-1 kaybetti.

DEFTER ERKEN KAPANDI

Karadeniz devi, Avrupa kupalarından da erken elenerek grup aşamalarına katılamadı. Avrupa Ligi ve Konferans Ligi eleme maçlarında da arzu ettiği sonuçları alamayan Fırtına'nın hem lig hem de Avrupa serüveni hüsran ile başladı.

KABUS YAŞADI

Fırtına, deplasmanda 3 ayrı çalıştırıcı döneminde oynadığı 5 lig maçında 4 beraberlik, 1 yenilgiyle 4 puan toplayarak 0.8 puan ortalamasında kaldı. Son yılların en kötü istatistiklerini aldı.

ÜNVANI DA GİTTİ

En son geçen sezon 4 Mayıs'ta Samsunspor'a deplasmanda 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Göztepe maçında aldığı sonuçla 175 gün sonra kaybederek yenilmezliğini sürdüremedi. Fırtına, geçen sezon 35. haftadaki Samsunspor maçının ardından oynadığı 3 maçı da galibiyetle kapattı, bu sezon da 9 hafta sonunda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.