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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı için "geçmiş olsun" paylaşımı

Trabzonspor, altyapısından yetişen ve uzun yıllar formasını giydiği eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın, Asteras - Olympiakos maçında yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından resmi sosyal medya hesabından "geçmiş olsun" paylaşımında bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2024 Pazartesi 10:10
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Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı için "geçmiş olsun" paylaşımı

Trabzonspor, eski futbolcusu Yusuf Yazıcı'nın Olympiakos formasıyla çıktığı ilk maçta yaşadığı talihsiz sakatlığın ardından, resmi sosyal medya hesabından "geçmiş olsun" paylaşımında bulundu. Trabzonspor, yaptığı paylaşımda, "Trabzonspor Futbol Akademimizden yetişen, eski futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı'nın yaşadığı talihsiz sakatlık haberini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Yusuf'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşarak sahalara güçlü bir şekilde dönmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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