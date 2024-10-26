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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'a 9 haftadır operasyon çekiliyor

Son dakika spor haberleri: Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. İşte Doğan'ın sözleri... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 14:18 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 14:21
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'a 9 haftadır operasyon çekiliyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Sabah'a hakem kararları, transfer ve Fenerbahçe maçı için açıklamalar yaptı.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

"OPERASYON YAPIYORLAR"

Hakemlerin Trabzonspor'a operasyon yaptığını ifade eden Doğan "Son 9 haftadır hakem kararları yüzünden mağdur olduğumuzu düşünüyorum. Bu durumu eleştiri olarak görmüyorum, aksine 9 hafadır hakemler bize operasyon çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile bu konuyu paylaştım. Trabzonspor camiası, bu adaletsizlikler yüzünden gergin durumda. Hakem kararlarının sahada adil olması için herkes dikkatli olmalı." açıklamasını yaptı.

Şenol Güneş ile ilgili konuşan Ertuğrul Doğan, "Şenol hocamızla yeni bir döneme başladık. Takımımız yavaş yavaş kendine geliyor. Onun tecrübesi ve azmiyle Trabzonspor'u hak ettiği yere taşıyacağına inanıyoruz. Devre arası transfer dönemi için çalışmalara başladık ve hocamızın ihtiyaç duyduğu pozisyonlara göre planlama yapıyoruz. Genç oyuncularımızla ilgili de hocamız çok olumlu düşünüyor." dedi.

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