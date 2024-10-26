Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'a 9 haftadır operasyon çekiliyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Sabah'a hakem kararları, transfer ve Fenerbahçe maçı için açıklamalar yaptı.

İŞTE DOĞAN'IN SÖZLERİ:

"OPERASYON YAPIYORLAR"

Hakemlerin Trabzonspor'a operasyon yaptığını ifade eden Doğan "Son 9 haftadır hakem kararları yüzünden mağdur olduğumuzu düşünüyorum. Bu durumu eleştiri olarak görmüyorum, aksine 9 hafadır hakemler bize operasyon çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ile bu konuyu paylaştım. Trabzonspor camiası, bu adaletsizlikler yüzünden gergin durumda. Hakem kararlarının sahada adil olması için herkes dikkatli olmalı." açıklamasını yaptı.