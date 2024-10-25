Trabzonspor'un takibe aldığı Drilon Hazrollaj'a: Müthiş sol ayak

Kosova'da Radio Urban FM'de program yapan gazeteci Jon Ajeti, Trabzonspor'un takibine aldığı Drilon Hazrollaj'ı Fotomaç için tanıttı. 20 yaşındaki futbolcunun çok yetenekli olduğunu vurgulayan Jon Ajeti, "Geçen sezon Kosova Ligi'nin 25 golle en çok gol atan iki isminden biri oldu. 10 numara ve kanatlarda forma giyiyor. Forvette fizik olarak biraz zayıf kalabiliyor. Takımı Malisheva'nın Konferans Ligi'ne gitmesinde etkiliydi" dedi.

MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Hem liglerinin hem de ülke futbolunun en yetenekli isimlerinden biri olarak Drilon Hazrollaj'ın öne çıktığını aktaran Kosovalı gazeteci, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'da birçok lig ve takımdan ilgi var. Kendisine teklifler gelmeye başladı. Müthiş sol ayağıyla, gol vuruşları ve harika tekniğiyle kesinlikle ligin en değerli 3 futbolcusundan biri. Yaşı itibarıyla da ligin en yetenekli futbolcusu. Çok iyi ve çok değerli bir futbolcu. En son Kosova Milli Takımı'na seçildi."

RUSYA HABERİ DOĞRU DEĞİL

Kosovalı gazeteci Jon Ajeti, Drilon Hazrollaj'a transfer ilgisinin ve tekliflerin olduğunu ancak Rusya'ya gideceği yönündeki iddialar için, "Şu anda oyuncu ile alakalı birçok yanlış haber de var. Rusya'dan kendisine 1 milyon euroluk teklif geldiği haberi doğru değil" ifadelerini kullandı.

FRİKİKLERDE ETKİLİ VE İYİ

2023-2024 sezonunda Kosova Ligi'nde çıktığı 33 maçta 25 gol atan Drilon Hazrollaj'ın hücum performansını da değerlendiren Radio Urban FM'den Jon Ajeti, "25 golün 10'u penaltıdan geldi. 3 golü de frikikten attı. Frikiklerde iyi ve etkili bir isim" diye aktardı.