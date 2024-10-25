Dersimiz gol

Bu sezon ligde 8 maçta 8 gol atarak en az gol atan takımlar arasında yer alan Trabzonspor'da Teknik Direktör Şenol Güneş bu durumu düzeltmek için çalışmalar yapıyor. Daha tempolu ve daha iştahlı hücum futbolu oluşturmak isteyen Güneş, Göztepe maçı öncesi yapılan hazırlıklarda özellikle kanat organizasyonları üzerinde durdu. Deneyimli hoca, hücum oyuncularına daha fazla şut çekmelerini söylüyor. Gol sorununu çözmeleri halinde moral ve güvenin artacağına inanan başarılı teknik adam, Başakşehir maçını örnek verdi. Şenol Güneş, Başakşehir'e atılan golden sonra oyuncuların değerinin ortaya çıktığını belirtmişti. Süper Lig'de en az gol atan takımlardan biri olmasına rağmen topa sahip olma ve pas yüzdesi konularında üst sıralarda yer alan Trabzonspor'da Güneş'in gole yakın oyuncularla toplantılar yaptığı kaydedildi.