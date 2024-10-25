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Haberler Trabzonspor

Alkışlar U19’a

Karadeniz devinde kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik patron Şenol Güneş, UEFA Gençlik Ligi 2. Tur müsabakasında Karadağ ekibi Buducnost'u 3-1'lik skorla geçen U19 takımını kutladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Alkışlar U19’a

Karadeniz devinde kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik patron Şenol Güneş, UEFA Gençlik Ligi 2. Tur müsabakasında Karadağ ekibi Buducnost'u 3-1'lik skorla geçen U19 takımını kutladı. Ertuğrul Doğan ile Şenol Güneş; teknik ekibi ve futbolcuları tebrik etti. Yönetim kurulu tarafından genç yıldızlara bir jest yapılacağı da öğrenildi. Şenol Güneş'in; Onuralp Çevikkan, Salip Malkoçoğlu ve Poyraz Efe Yıldırım dışındaki diğer genç oyunculardan da birçok ismi zamanla A takıma almayı planladığı aktarıldı.

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