Alkışlar U19’a

Karadeniz devinde kulüp başkanı Ertuğrul Doğan ve teknik patron Şenol Güneş, UEFA Gençlik Ligi 2. Tur müsabakasında Karadağ ekibi Buducnost'u 3-1'lik skorla geçen U19 takımını kutladı. Ertuğrul Doğan ile Şenol Güneş; teknik ekibi ve futbolcuları tebrik etti. Yönetim kurulu tarafından genç yıldızlara bir jest yapılacağı da öğrenildi. Şenol Güneş'in; Onuralp Çevikkan, Salip Malkoçoğlu ve Poyraz Efe Yıldırım dışındaki diğer genç oyunculardan da birçok ismi zamanla A takıma almayı planladığı aktarıldı.