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Haberler Trabzonspor

Bir maçtan fazlası

Bu sezon Süper Lig’de üst üste galibiyeti bulunmayan bordo-mavililer, cumartesi İzmir deplasmanında Göztepe’yi yenerek bu şanssızlığını kırmanın planlarını yapıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 06:50
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Bir maçtan fazlası

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe ile cumartesi günü İzmir'de karşılaşacak. Ligde en fazla berabere kalan takım olan (6) bordo-mavililer, Göztepe karşısında kazanarak bu sezon ilk kez üst üste galip gelmeyi hedefliyor. Geçtiğimiz haftaya 10. sırada giren ve sahasında aldığı 1-0'lık Başakşehir galibiyetiyle iki basamak yükselen Fırtına, aynı puanda olduğu (12) yedinci Göztepe'yi devirerek yükselişini sürdürmeyi planlıyor. Papara Park'ta dış sahaya oranla daha başarılı sonuçlar elde eden Trabzonspor'da Göztepe maçı öncesi keyifler yerinde.

YÜKSELİŞ İÇİN ÖNEMLİ VİRAJ

Fırtına, yükselişe geçmek için Göztepe ile oynayacağı müsabakayı önemli bir fırsat olarak görüyor. Teknik direktör Şenol Güneş, bu durumu oyuncularına bir motivasyon unsuru olarak sunarken, hızlı oyun felsefesi ve daha fazla mücadele etme isteğiyle, Trabzonspor'u üst sıralara taşımayı hedefliyor.

2 TAKIMIN PUANLARI EŞİT: 12

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Göztepe aynı puanlara sahip. Bordomavililer, rakibini yenerek bu sezon deplasmanda ilk galibiyetini almak isterken, diğer taraftan da rakibinin önüne geçerek üst basamaklara tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor. Trabzonspor ve Göztepe'nin ligde 12 puanları bulunuyor.

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