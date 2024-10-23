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Haberler Trabzonspor

İskelet oluşuyor

Şenol Güneş, iskelet kadroyu da bulmaya başladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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İskelet oluşuyor

Savic dönene kadar geri dörtlü neredeyse belli. Sağ bekte Malheiro, solda Eren Elmalı oynamaya devam edecek. Göztepe deplasmanında stoper ikilisinde Denswil- Mendy ikilisi olacak. Lundstram ve Ozan Tufan'ın performansından memnun olan Şenol hocanın sağ kanatta Vişça, ileri uçta Banza vazgeçilmezleri.

YENİLGİSİ YOK

Fırtına, ligin üçüncü haftasında göreve gelen teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde rakiplerine hiç 3 puan vermedi. Bordo-mavililer, Şenol Güneş yönetiminde ligde çıktığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik alarak 10 puan kazandı.

DAHA HIZLI VE DOMİNANT

Topa sahip olan, dominant oynayan, ön alanda basan takım hedefine yavaş yavaş ulaşan Şenol Güneş'in esas hedefi; daha hızlı oynayan bir ekip oluşturmak. Taktik idmanlarda tamamen bu olgu üzerinde duran olan tecrübeli çalıştırıcı, 10 numara ve sol kanat bölgesinde ise net tercihlerini belirleyemedi. Cham-Bardhi ikilisinden birini 10 numarada oynatacak.

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