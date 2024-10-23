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Haberler Trabzonspor

Fırtına mevsimi

Başakşehir maçında 90 dakika boyunca oyunun hakimi olarak iyi sinyaller veren Trabzonspor’da Şenol Güneş, Göztepe’yi devirerek tırmanışa devam etmek istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Fırtına mevsimi

Ligdeki ilk 7 maçında sadece 1 galibiyeti bulunan ve adeta beraberliklere abone olan Trabzonspor, tarihinin en kötü başlangıçlarından birine imza atmıştı. Milli arayı toparlanma adına büyük bir fırsat gören teknik direktör Şenol Güneş, yoğun geçen çalışmaların meyvesini Başakşehir karşısında aldı. Bordo- mavililer, Papara Park'ta 90 dakika boyunca oyunun hakimi olurken, aradığı golü 90+1'de Vişça ile buldu ve altın değerinde 3 puanı cebine koydu. Şenol hoca da soyunma odasında takımını tebrik etti. Tecrübeli çalıştırıcının "Şimdi önümüzde Göztepe deplasmanı var. Kazanma alışkanlığı yakalamamız önemli. Unutmayın, buradan hep birlikte çıkacağız" dediği belirtildi. Başarılı teknik adam, Fenerbahçe derbisi öncesi Göztepe maçından da mutlaka 3 puan almak üzerine planlarını yapıyor.

SIRADAKİ RAKİP GÖZTEPE

Başakşehir galibiyetiyle zorlu fikstüre moralli giren Trabzonspor, cumartesi günü deplasmanda Göztepe'yi devirip Fenerbahçe derbisi öncesi iyice rüzgarı arkasına almak istiyor. Üç gün boyunca yoğun tempoda antrenmanlar yapacak olan Fırtına, bu sezon Göztepe'ye evindeki ilk mağlubiyetini yaşatmak istiyor.

PAPARA'DA DAHA GOLCÜ

Trabzonspor, ligde 8 maç sonunda attığı 8 golün 7'sini iç sahada kaydetti. Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında birer, Kayserispor maçında 2, Konyaspor maçında da 3 gol kaydetti. Dışarda tek golünü Hatay'a attı.

GALİBİYETLE BAŞLADI

Fırtına, zorlu fikstüre Başakşehir galibiyetiyle başladı. Takımda moraller yükselirken, sırasıyla Göztepe (D), Fenerbahçe ve Çaykur Rizespor (D) mücadeleleri var.

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