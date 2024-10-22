Vişça dalya diyecek

Trendyol Süper Lig'de attığı golle Trabzonspor'un Başakşehir'i 1-0 mağlup etmesinde önemli rol oynayan Edin Vişça, uzun yıllardır forma giydiği Türk futboluna renk katmaya devam ediyor. Başakşehir'e Bosna Hersek ekibi Zeljeznicar'dan 2011-12 sezonunda transfer olan ve burada 10.5 sezon geçiren 34 yaşındaki sağ kanat, 2021-22'nin ara transfer döneminde 4.3 milyon euro'ya Karadeniz devine katıldı. 1.72 boyundaki futbolcu, 1 sezon TFF 1. Lig'de olmak üzere Başakşehir ve Trabzonspor formalarıyla Türkiye'de 14. sezonunu geçirerek istikrarlı isimlerin de başında geliyor.

BU SEZON 2 GOL ATTI

Yalnızca attığı değil attırdığı gollerle de forma giydiği takımların hücumdaki yükünü çeken Edin Vişça, Türkiye'de 383 lig maçında fileleri 99 kez havalandırdı. Eski takımı Başakşehir'de 310 Süper Lig maçında 85 kez ağları sarsan, bordo-mavililerde de 73 maçta 14 gol kaydeden Edin Vişça, cumartesi günü Göztepe deplasmanında gol atması halinde ligde 100. golüne ulaşarak "Dalya" sevinci yaşayacak. Başakşehir'e 21 yaşında transfer olan Vişça, ara transferde geldiği Fırtına'da da 2021-22'de 18 maçta 5 gol atarak sezonu toplamda 36 maçta 9 gol ile tamamladı. Bu sezon şu ana dek 5 maçta forma giydi ve 2 gol kaydetti.

LİGDE ASİST KRALI

Edin Vişça, Türkiye'de 115 asist ile en fazla asist yapan oyuncu. Geçen sezon Galatasaray maçında yaptığı asist ile 108 asist yapan Fenerbahçeli Alex de Souza'yı geride bırakan Boşnak sağ kanat, lig maçlarında bu alanda zirveye oturdu.

CENTİLMENLİĞİ İLE DE ÖNE ÇIKTI

Vışça, Türk futbolunda centilmenliği ile ön plana çıktı, Türkiye'de oynadığı 488 karşılaşmada sadece 2 kez kırmızı kart gördü. 2019- 20'de Başakşehir'in Galatasaray ile yaptığı karşılaşmada 2 sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalan yıldız, bu sezon da Beşiktaş derbisinin 12. dakikasında aynı durumla karşı karşıya kaldı.

KABUS DÖNEMİ 2022-2023

Vişça Trabzonspor'da en şanssız dönemini 2022- 23'te geçirdi. İlk olarak ligin 2. haftasında Hatay maçında kolundan sakatlandı, ameliyat edilerek 11 hafta sahalardan uzak kaldı. 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde sahalara döndü, bu kez 17. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında sol omuz köprücük kemiği kırılınca bir kez daha ameliyat masasına yattı. 8 hafta forma giyemeyen Boşnak yıldız, 29. haftada kas yaralanması nedeniyle 3 maç daha kaçırdı. Edin Vişça, söz konusu sezon sakatlıklar nedeniyle 13 Süper Lig maçında görev alıp 811 dakika sahada kaldı.