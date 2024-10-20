Spor yazarları Trabzonspor - Rams Başakşehir maçını değerlendirdi!

Futbol kaliteli oyuncularla güzel. Vişça ilerlemiş yaşına rağmen Trabzonspor'un elindeki en değerli oyuncusu durumunda. Dün de tam maç berabere bitiyor derken, sahneye çıkarak galibiyeti getiren isim oldu. Trabzonspor, Papara Park'ta üç puandan daha fazlasını kazandı. Aslında maça güçlü bir ön alan presi ile başladı Trabzonspor. İlk 15 dakika Başakşehir'e nefes aldırmadılar ama sonuç çıkaramadılar. Sonrasında Başakşehir de oyuna ortak oldu. İlk yarıda Vişça'nın net bir pozisyonu, Malheiro'nun da bazuka gibi bir şutu vardı.