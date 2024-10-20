Spor yazarları Trabzonspor - Rams Başakşehir maçını değerlendirdi!

Maçın son dakikalarında ise beraberliği iyice kabullenen Başakşehir üzerine daha fazla giden Trabzonspor için gol oyuna hücum anlamında çok fazla katılmadığı için çok eleştirilen Eren'in asisti ve yine artık eski temposundan çok uzak kaldığı için tepki gören Edin Vişça'nın golüyle geldi. 90 dakika boyunca fazla üretken olmayan Trabzonspor için bazı maçlarda, "Sadece kazanmak gerekir" söyleminin karşılığı yaşandı. Kazanmak, bir kıvılcımı ateşlemek ve milli maç sonrası beyaz sayfa ile başlangıç yapmak çok daha değerliydi. Bu galibiyetin şimdi ihtiyacı olan oyunun daha da gelişmesi, futbolcuların daha fazla sorumluluk alması ve tribünlerin dolması.