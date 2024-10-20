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Haberler Trabzonspor

Spor yazarları Trabzonspor - Rams Başakşehir maçını değerlendirdi!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Bordo mavililer zorlu mücadeleyi Edin Visca'nın 90. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Bu karşılaşmayı Fotomaç Gazetesi yazarları değerlendirdi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 09:07
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Spor yazarları Trabzonspor - Rams Başakşehir maçını değerlendirdi!

YUNUS EMRE SAL - BAZEN SADECE KAZANMAK GEREKİYOR!

Trabzonspor'un acil bir galibiyete ihtiyaç duyarak çıktığı maçta, aynı iştahı sahaya yansıtmada zaman zaman zorlandığı anlar oldu. Ön alan baskısını yapmaya çalışan ancak kazandığı topları ileride tutmakta zorlanan Trabzonspor, orta sahadaki oyun aklı eksikliğini çok net bir şekilde hissetti. Başakşehir ise her zamanki gibi kendi temposunda, fazla temasa girmeden ancak ne olursa olsun disiplinden kopmayan bir görüntüdeydi. Bu tarz maçların tek çözüm yolu ise sorumluluk alan, üretken olan oyunculardı ki Trabzonspor adına bu tarz bir isim sahada yoktu. Mendy ve Lundstram ikilisinin maça birlikte stoper olarak başlaması, orta sahadaki tempo eksikliği, Draguş'un beklenen katkıyı verememesi ve Muhammed Cham'in beklenen bireysel yeteneklerinin bir türlü sahada görülmemesi dikkat çeken diğer unsurlardı. Bireysel olarak ise tek olumlu gelişme Banza'da yaşandı. Önceki maçlara oranla çok daha diri gözüken Banza hem ön alan baskısını tek başına da olsa yapmaya çalıştı, hem de taraftarları ateşledi.

Spor yazarları Trabzonspor - Rams Başakşehir maçını değerlendirdi!

Maçın son dakikalarında ise beraberliği iyice kabullenen Başakşehir üzerine daha fazla giden Trabzonspor için gol oyuna hücum anlamında çok fazla katılmadığı için çok eleştirilen Eren'in asisti ve yine artık eski temposundan çok uzak kaldığı için tepki gören Edin Vişça'nın golüyle geldi. 90 dakika boyunca fazla üretken olmayan Trabzonspor için bazı maçlarda, "Sadece kazanmak gerekir" söyleminin karşılığı yaşandı. Kazanmak, bir kıvılcımı ateşlemek ve milli maç sonrası beyaz sayfa ile başlangıç yapmak çok daha değerliydi. Bu galibiyetin şimdi ihtiyacı olan oyunun daha da gelişmesi, futbolcuların daha fazla sorumluluk alması ve tribünlerin dolması.

Spor yazarları Trabzonspor - Rams Başakşehir maçını değerlendirdi!

ZEKİ UZUNDURUKAN - YÜKSELİŞ DÖNEMİ

Trabzonspor için yükseliş döneminin ilk maçı oldu diyebiliriz Başakşehir karşılaşması için… Yükseliş dönemi diyorum, çünkü Trabzonspor bundan sonraki zorlu periyotta daha iyi futbol oynayıp, daha iyi sonuçlar alacaktır. Art arda gelen beraberlikler yüzünden takım üzerinde büyük bir baskı vardı. Takımın enerjisi çok düşüktü. Bordo mavililerin, ayağa kalkması için bir galibiyete ihtiyacı vardı. O galibiyet de maçın uzatma anlarında geldi. Vişça harika bir vuruşla Trabzonspor'un adeta kaderini değiştiren adam oldu.

Spor yazarları Trabzonspor - Rams Başakşehir maçını değerlendirdi!

Futbol kaliteli oyuncularla güzel. Vişça ilerlemiş yaşına rağmen Trabzonspor'un elindeki en değerli oyuncusu durumunda. Dün de tam maç berabere bitiyor derken, sahneye çıkarak galibiyeti getiren isim oldu. Trabzonspor, Papara Park'ta üç puandan daha fazlasını kazandı. Aslında maça güçlü bir ön alan presi ile başladı Trabzonspor. İlk 15 dakika Başakşehir'e nefes aldırmadılar ama sonuç çıkaramadılar. Sonrasında Başakşehir de oyuna ortak oldu. İlk yarıda Vişça'nın net bir pozisyonu, Malheiro'nun da bazuka gibi bir şutu vardı.

Spor yazarları Trabzonspor - Rams Başakşehir maçını değerlendirdi!

Trabzonspor'da bir türlü gelmeyen gol, takımın strese girmesine neden oldu. Oyuncular, bu yüzden telaşa girip, final paslarında yetersiz kaldılar. Tribünlerden de kötü oyun nedeniyle fazla destek göremeyen bordo-mavili takımda Mendy savaşçı futbolu ile takımı ayakta tutan isim oldu. 10 numara pozisyonunda oynayan Muhammed Cham, sahada kaldığı 74 dakika içinde hiç katkı veremedi. Şenol Güneş, kötü oynayan takımı ayağa kaldırmak, üretkenlik kazandırmak için art arda değişiklikler yaptı. Enis Bardhi ve Cihan Çanak hamleleri ile daha çok öne giden Trabzonspor, golü de bulup kazanmasını bildi.

Spor yazarları Trabzonspor - Rams Başakşehir maçını değerlendirdi!

Teknik direktör Şenol Güneş, nokta atışı değişikliklerle hem galibiyeti getirdi hem de ustalığını konuşturdu. Şenol hoca, dün sahadaki oyuncuları kadar yoruldu, hiç kulübeye girmeden, sürekli oyunun içinde oldu. 90+3. dakikada Enis Bardhi, Ozan Tufan'a 'al da at' dedi. Ozan Tufan topa o kadar kötü vurdu ki… İnanılır gibi değil. Ozan'ın kendini daha fazla maça vermesi lazım. Şenol hoca, Ozan'ı kazanmaya çalışıyor. Ama Ozan'ın da daha fazla gayret göstermesi lazım. Mendy de Lundstram da stoper değil. Ama dün savunmanın tandemini oluşturdu bu iki oyuncu. Orta sahada bir türlü verimli olamayan Lundstram, dün stoperde daha etkili oynadı. Hakem Zorbay Küçük'ün performansını beğenmedim. Gereksiz yere oyunu çok kesti. Trabzonspor'da yüzleri güldüren, kara bulutları dağıtan bir galibiyet oldu. Yükseliş döneminin kurdelesini kesen isim de Vişça'ydı!

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