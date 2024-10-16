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Haberler Trabzonspor

Zorlu bir periyot

Cumartesi günü ligin dişli ekiplerinden Başakşehir'i Papara Park'ta konuk edecek olan Trabzonspor, 26 Ekim Cumartesi Göztepe deplasmanına çıkacak. İzmir ekibi evinde bu sezon 4 maçta 10 puan topladı. 3 Kasım Pazar günü iç sahada çok kritik bir Fenerbahçe derbisi var. 9 Kasım Cumartesi ise bu kez Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Zorlu bir periyot
Cumartesi günü ligin dişli ekiplerinden Başakşehir'i Papara Park'ta konuk edecek olan Trabzonspor, 26 Ekim Cumartesi Göztepe deplasmanına çıkacak. İzmir ekibi evinde bu sezon 4 maçta 10 puan topladı. 3 Kasım Pazar günü iç sahada çok kritik bir Fenerbahçe derbisi var. 9 Kasım Cumartesi ise bu kez Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.
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