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Zorlu bir periyot
Cumartesi günü ligin dişli ekiplerinden Başakşehir'i Papara Park'ta konuk edecek olan Trabzonspor, 26 Ekim Cumartesi Göztepe deplasmanına çıkacak. İzmir ekibi evinde bu sezon 4 maçta 10 puan topladı. 3 Kasım Pazar günü iç sahada çok kritik bir Fenerbahçe derbisi var. 9 Kasım Cumartesi ise bu kez Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Çaykur Rizespor'un konuğu olacak.
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