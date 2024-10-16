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Haberler Trabzonspor

Güneş’in büyük gururu

Şenol Güneş, cumartesi oynanacak Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte teknik direktörlük kariyerinde 1000’inci maçına çıkacak. Türkiye’de bunu başaran ilk teknik adam olacak

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2024 Çarşamba 06:50
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Güneş’in büyük gururu

Türk futbolunun en saygın isimlerinden Şenol Güneş, kariyerindeki büyük bir dönüm noktasına ulaşmak üzere. Trabzonspor'u sıkıntılı süreçten çıkarmak için yoğun bir çaba harcayan teknik direktör Şenol Güneş, diğer taraftan ise tarihi bir gün yaşamaya hazırlanıyor. Bordo mavili hoca, cumartesi oynanacak Başakşehir karşılaşmasıyla birlikte 1000'inci maçına çıkacak. Güneş şu ana kadar 999 maçta 519 galibiyet, 245 beraberlik aldı ve 235 mağlubiyet yaşadı. Takımları rakiplere bin 795 gol atarken, kalesinde ise bin 122 gol gördü. 72 yaşındaki çalıştırıcı maç başına 1.80 puan ortalaması elde etti. Güneş, Türkiye'de 1000 maça ulaşan ilk hoca olarak tarihe geçecek. Fatih Terim 871 maçla ikinci sırada bulunuyor.

6 KUPA KAZANDI

Şenol Güneş, futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra Trabzonspor, Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, A Milli Takım, Seul, Bursaspor ve Beşiktaş takımlarında teknik direktör olarak görev aldı. Beşiktaş ile 2 şampiyonluk kupası alan Güneş, 2 kez Türkiye Kupası ve 2 kez de Süper Kupa'yı kazandı.

MORAL BULMAK İSTİYOR

Şenol Güneş'in 1000. maçında alacağı sonuç, hem onun için hem de Trabzonspor camiası için büyük bir anlam taşıyor. Tüm gözler, bu tarihi anı izlemek için Başakşehir sınavına dönmüş durumda. Bu kritik dönemde Karadeniz devi sahadan 3 puanla ayrılarak moral bulmak istiyor.

TRABZONSPOR ZİRVEDE: 366

Teknik direktör Güneş, bordo-mavili takımın başında 366 kez yer aldı. Söz konusu maçlarda 210 galibiyet, 79 beraberlik alan ve 77 kez kaybeden tecrübeli çalıştırıcı, 690 gole karşılık kalesinde 355 gol gördü. Maç başına ise 1.90 puan ortalaması elde etti.

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