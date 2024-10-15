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Haberler Trabzonspor

Savic’in talihsizliği

Fırtına, sezon başında Atletico Madrid'den ayrılan Savic ile yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret, 500 bin euro da imza parası olmak üzere 3 milyon euro'ya 3 senelik sözleşme imzaladı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Karadağlı stoper, Süper Lig'de (149) ve Avrupa kupalarında (300) çıktığı toplam 6 karşılaşmada 449 dakika görev yapabildi. 1.87 boyundaki savunmacı, Süper Lig'de 7 karşılaşmaya çıkan Trabzonspor'da 3 maçta forma giyerken, 149 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki yıldız Sivasspor maçında 45, Beşiktaş derbisinde 90, Kayserispor sınavında 14 dakika süre aldı. Savis son 3 maçta kadroya yer almadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 06:50
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Savic’in talihsizliği

Fırtına, sezon başında Atletico Madrid'den ayrılan Savic ile yıllık 2.5 milyon euro garanti ücret, 500 bin euro da imza parası olmak üzere 3 milyon euro'ya 3 senelik sözleşme imzaladı. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle Karadağlı stoper, Süper Lig'de (149) ve Avrupa kupalarında (300) çıktığı toplam 6 karşılaşmada 449 dakika görev yapabildi. 1.87 boyundaki savunmacı, Süper Lig'de 7 karşılaşmaya çıkan Trabzonspor'da 3 maçta forma giyerken, 149 dakika sahada kaldı. 33 yaşındaki yıldız Sivasspor maçında 45, Beşiktaş derbisinde 90, Kayserispor sınavında 14 dakika süre aldı. Savis son 3 maçta kadroya yer almadı.

3 KEZ SAKATLANDI

Savic, Süper Lig'in ilk haftasındaki Sivaspor maçının ikinci yarısına sakatlığı nedeniyle devam edemedi. Avrupa Ligi'ndeki R. Wien maçı öncesi sol bacak üst ön bölgesinde kas zorlanması oluştu. Ligde Eyüp maçı öncesi ısınan 1.87 boyundaki oyuncu sağ üst adalesinde gerginlik hissettiği ve kadrodan çıkarıldı. Kayserispor karşılaşmasında sakatlandı, sol üst arka adalesinde yaralanma tespit edildi.

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