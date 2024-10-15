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Haberler Trabzonspor

Onuachu vazgeçilmez olur

Karadeniz devinin yeniden transfer etmek istediği Paul Onuachu, Arsenal maçında 16 dakika şans bulmuş ve bu sezon forma siftahı yapmıştı. Southampton kulübünün efsanesi Francis Benali, 30 yaşındaki forvet için, "Kısa zamanda takımın vazgeçilmezleri arasında yer alacaktır. Ross Stewart'ın sakatlığı nedeniyle Paul Onuachu daha fazla oynayabilir" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024 Salı 06:50
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Onuachu vazgeçilmez olur
Karadeniz devinin yeniden transfer etmek istediği Paul Onuachu, Arsenal maçında 16 dakika şans bulmuş ve bu sezon forma siftahı yapmıştı. Southampton kulübünün efsanesi Francis Benali, 30 yaşındaki forvet için, "Kısa zamanda takımın vazgeçilmezleri arasında yer alacaktır. Ross Stewart'ın sakatlığı nedeniyle Paul Onuachu daha fazla oynayabilir" ifadelerini kullandı.
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