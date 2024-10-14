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Haberler Trabzonspor

Trabzonspor'da yerli değeri

Deneyimli teknik adam, bordomavili takımda genç ve tecrübeli yerli yıldızlardan faydalanmayı amaçlıyor. Kadrodaki isimlerin kendilerini bulmaları hedefleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor'da yerli değeri

Trabzonspor'un kadrosunda yer alan yerli futbolcular; potansiyelleri ve tecrübeleriyle geleceğe umut taşıyor. Özellikle tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş'in idaresinde hem gelişmeleri hem de performanslarını yükseltmeleri beklenen yerli oyuncular A Milli Futbol Takımı için de ciddi bir kaynak oluşturuyor. Yerli oyuncular da Şenol Güneş'in deneyiminden faydalanmak ve gözüne girmek için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

KAPTAN GÜVEN VERİYOR

Kalede kaptan Uğurcan Çakır, teknik ekibin en güvendiği oyuncuların başında geliyor. Sol bekte Eren Elmalı da benzer şekilde takımda öne çıkıyor. Orta sahada Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan da Şenol Güneş'in daha önce çalıştığı yıldızlar olarak dikkat çekiyor. Ayrıca Enis Destan, Cihan Çanak, Serdar Saatçı, Serkan Asan, Umut Güneş gibi gelecek vaat eden yerli futbolcular da bulunuyor. Umut Bozok ve Hüseyin Türkmen ise kadrodaki deneyimli isimler.

UĞURCAN'IN ŞANSI

TÜRK futbolu ve Trabzonspor'un efsane kalecisi Şenol Güneş, daha önce A Milli Takım'da teknik direktör iken Uğurcan Çakır ile çalışmıştı. İkili ilk kez Trabzonspor'da bir araya geldi. Güneş, kendisi gibi Trabzonspor tarihine adını yazdıran Uğurcan'a çok güveniyor. Deneyimli kaptan da bu sezon performansıyla kariyerinin en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. 28 yaşındaki file bekçisi hem A Milli Takım'ın hem de Trabzonspor'un 1 numarası konumunda.

UMUT BOZOK'U KADROYA ALDI

Süper Lig'de 2021- 2022 sezonunda Kasımpaşa'da gol kralı olan Umut Bozok, Trabzonspor'da Abdullah Avcı döneminde geri planda kalmıştı. Ancak Şenol Güneş'in göreve gelişiyle kadroya da alınan Umut Bozok, eski günlerine dönmeyi hedefliyor.

Başakşehir mesaisi bordo mavili takım, Trendyol Süper Lig'de 9. haftada evinde oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına bugün devam edecek. Milli aradan da faydalanarak dün bir günlük izin yapan Trabzonspor'da futbolcular, bugün yeniden mesai yapacak.

POYRAZ EFE SEVİNCİ

Fırtına'da Poyraz Efe Yıldırım sevinci yaşanıyor. Ümit Milli Takımı formasıyla Letonya maçında gol atan ve 3-0'lık galibiyete katkı veren genç forvet, bordo-mavili camiada beğeni topluyor. Trabzonspor altyapısından yetişen 19 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş ve teknik ekibi tarafından da yakından izleniyor. Genç forvet bu sezon Trabzonspor'da 3 maçta 78 dakika süre aldı.

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