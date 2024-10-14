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Haberler Trabzonspor

Gözler Nwakaeme'de

Trabzonspor’a 2 yıl sonra geri dönen Anthony Nwakaeme’nin eski performansına kavuşması bekleniyor. Nijeryalı yıldız sezon başından beri hem sakatlık hem de form tutma süreçleri yaşadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 06:50
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Gözler Nwakaeme'de

Trabzonspor'a sezon başında geri dönen Anthony Nwakaeme, ikinci döneminde sakatlıklarla boğuşurken eski görüntüsünden uzak kaldı. Bordo-mavili takımdaki ilk döneminde geçirdiği 4 sezonda ortaya koyduğu futbolla büyük beğeni kazanan Nijeryalı oyuncu, 145 resmi maçta rakip fileleri 47 kez havalandırırken, ikinci döneminde henüz katkı sağlayamadı. Nwakaeme, bu sezon gol kaydedemezken iki kez de sakatlık yaşayarak sahalardan uzak kaldı. Deneyimli oyuncu bu sezon 13 resmi karşılaşmaya çıkan bordomavili takımda 8 müsabakada 315 dakika süre aldı. Bordo-mavili futbolcu, hiçbir maçta 90 dakika görev yapamazken 7. haftadaki Konyaspor mücadelesi, 84 dakikayla en uzun süre sahada kaldığı maç oldu.

İKİ KEZ SAKATLANDI

Anthony Nwakaeme, ilk olarak ligin ilk haftasında Sivasspor ile oynanan karşılaşmada sakatlandı. 35 yaşındaki futbolcunun sol alt adalesinde yaralanma tespit edildi ve St. Gallen ile UEFA Konferans Ligi'nde oynanan iki karşılaşmanın yanı sıra ligde yapılan Eyüpspor ve Beşiktaş maçlarında görev alamadı. Daha sonra 19 Eylül'de Kayserispor maçıyla sahalara dönen yıldız oyuncu, Gaziantep ve Konyaspor müsabakalarının ardından tekrar sakatlık yaşadı ve 5 Ekim'deki Hatayspor karşılaşmasında kadroya alınmadı. Sakatlığı devam eden Nijeryalı oyuncunun 2-3 hafta daha sahalardan ve takımdan uzak kalacağı aktar

Avrupa ve lig mücadelelerinin yaşandığı 13 maçlık bölümde takımına gol katkısı sağlayamayan Anthony Nwakaeme'nin 2 yıllık hasreti sürüyor. Trabzonspor'da son golünü 22 Mayıs 2022'de ligin son haftasında Başakşehir deplasmanında, 875 gün önce atan bordo-mavili futbolcu, sadece bu dönemde bir asist yaptı. Nwakame, bu sezon Kayserispor maçında gol pası verdi.

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