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Şenol Güneş başarır
Görev yaptığı bütün takımlarda hücum futbolu ile ön plana çıkan ve mücadele gücü yüksek bir takım kimliği oluşturan Şenol Güneş, çıktığı ilk 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu tabloya rağmen bordo-mavili takımın yeniden ayağa kalkması için tecrübeli hocayı fırsat gören Trabzonsporlu yöneticiler, "Takımı yaşaması ve bizimle dertlenmesi çok önemli" dedi.
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