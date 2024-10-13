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Haberler Trabzonspor

Şenol Güneş başarır

Görev yaptığı bütün takımlarda hücum futbolu ile ön plana çıkan ve mücadele gücü yüksek bir takım kimliği oluşturan Şenol Güneş, çıktığı ilk 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu tabloya rağmen bordo-mavili takımın yeniden ayağa kalkması için tecrübeli hocayı fırsat gören Trabzonsporlu yöneticiler, "Takımı yaşaması ve bizimle dertlenmesi çok önemli" dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Şenol Güneş başarır
Görev yaptığı bütün takımlarda hücum futbolu ile ön plana çıkan ve mücadele gücü yüksek bir takım kimliği oluşturan Şenol Güneş, çıktığı ilk 5 maçta 1 galibiyet ve 4 beraberlik aldı. Bu tabloya rağmen bordo-mavili takımın yeniden ayağa kalkması için tecrübeli hocayı fırsat gören Trabzonsporlu yöneticiler, "Takımı yaşaması ve bizimle dertlenmesi çok önemli" dedi. Güneş'in kendini takıma adadığını ve pozitif yaklaşım ile herkese güven verdiğini de ifade eden yöneticiler, "Heyecanlı ve umutlu. Gittiği her takıma değer kattı ve bitme noktasında olan birçok oyuncuyu yeniden parlattı. Kısa sürede farkını gösterecektir" görüşünde.
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