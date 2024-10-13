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Haberler Trabzonspor

Kritik 4 karşılaşma

19 Ekim Cumartesi günü Başakşehir'i Papara'da konuk edecek olan Trabzonspor, 26 Ekim Cumartesi de Göztepe deplasmanına çıkacak. İzmir ekibi evinde bu sezon 4 maçta 10 puan topladı. 3 Kasım Pazar günü iç sahada çok kritik bir Fenerbahçe derbisi var. 9 Kasım Cumartesi ise bu kez Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Çaykur Rize'nin konuğu olacak. Bu 4 karşılaşma sonrası ligde yine milli araya girilecek. Trabzonspor zorlu periyottan maksimum puanı çıkarmak istiyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2024 Pazar 06:50
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Kritik 4 karşılaşma
19 Ekim Cumartesi günü Başakşehir'i Papara'da konuk edecek olan Trabzonspor, 26 Ekim Cumartesi de Göztepe deplasmanına çıkacak. İzmir ekibi evinde bu sezon 4 maçta 10 puan topladı. 3 Kasım Pazar günü iç sahada çok kritik bir Fenerbahçe derbisi var. 9 Kasım Cumartesi ise bu kez Karadeniz derbisinde Trabzonspor, Çaykur Rize'nin konuğu olacak. Bu 4 karşılaşma sonrası ligde yine milli araya girilecek. Trabzonspor zorlu periyottan maksimum puanı çıkarmak istiyor.
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